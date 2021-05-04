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Общество4 мая 2021 13:43

В Туле по-новому оформили арку на улице Рязанской

Новая тема конструкции посвящена городу оружейников
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле по-новому оформили арку на улице Рязанской

В Туле по-новому оформили арку на улице Рязанской

Фото: материалы пресс-служб

Ранее прослужившая два года в качестве декоративного новогоднего элемента — на входе на главную городскую площадь и на въезде в город по обводному пути — арка сменила свой дизайн на местный. Теперь она выполнена в основных цветах герба города-героя. Впрочем, в центральной части размещен и он сам.

Арочную композицию также оснастили четырьмя мультимедийными мониторами, где в праздничные дни будут транслировать поздравления.