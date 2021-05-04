В Туле по-новому оформили арку на улице Рязанской Фото: материалы пресс-служб

Ранее прослужившая два года в качестве декоративного новогоднего элемента — на входе на главную городскую площадь и на въезде в город по обводному пути — арка сменила свой дизайн на местный. Теперь она выполнена в основных цветах герба города-героя. Впрочем, в центральной части размещен и он сам.

Арочную композицию также оснастили четырьмя мультимедийными мониторами, где в праздничные дни будут транслировать поздравления.