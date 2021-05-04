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Тульским дачникам за одуванчик и мяту грозит штраф, сообщают юристы.

Специалисты напоминают, что законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, в число которых входят и названные растения. Кроме них, необходимо бороться с борщевиком Сосновского, осотом полевым, ромашкой пахучей, чертополохами разных видов и амброзией.

В случае запущенного участка, на котором не убираются подобные растения, хозяев дач накажут предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц - от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.