В Веневе может появиться арт-объект, посвященный местным булочкам Фото: Алексей ФОКИН

В Веневе может появиться новый арт-объект. Проект Дениса Махеля вошел в список работ Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». Будет ли этот памятник создан в регионе - решат сами туляки. Сейчас проходит голосование в официальной группе Тульской области.

Проект посвящен калачам, бубликам и баранкам, которыми всегда славился Венев. Хлебные традиции известны в этом городе еще с дореволюционных времен, когда в окрестностях работали сотни мельниц. Сейчас в Веневе действуют четыре частные пекарни, одной из которых более ста лет.

С 2014 года классическую выпечку стали делать в форме буквы «В». Она стала очень популярна среди гостей города, которые прозвали ее «Веневка». Теперь же эту булочку предлагается увековечить в виде арт-объекта. Чтобы появился такой памятник, нужно, чтобы проект стал одним из пяти лучших.