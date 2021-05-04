Проект из Тульской области ошел в шорт-лист Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след» Фото: Алексей ФОКИН

Появится ли новый арт-объект в Веневе, решить может каждый - интернет-голосование на официальном паблике Тульской области уже началось:

Слава про то, что в Веневе Тульской области пекут самый вкусный хлеб, шла с дореволюционных времен. В то время в окрестностях Венева работали сотни мельниц. С 2014 года традиционную для города выпечку стали делать в форме буквы "В". Она получила большую популярность среди гостей города, которые присвоили ей имя "Веневка". Вот ее-то и предлагается увековечить в виде арт-объекта.

При победе в конкурсе организаторы Всероссийского конкурса «Культурный след» воплотят идею в жизнь. Для этого нужно войти в пятерку лучших.