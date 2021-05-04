В Тульской области ночью «Лада» вылетела с трассы и перевернулась Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области ночью «Лада» вылетела с трассы и перевернулась. Это случилось в ночь на 4 мая.

По предварительной информации, в 02:40 на 191 километре трассы М-4 «Дон» в Веневском районе 62-летний мужчина, будучи за рулем «Лады Калины», не справился с управлением, от чего машина вылетела в придорожный кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадал сам водитель «Лады», его с различными травмами отвезли в больницу.