Бессмертный полк в Туле в этом году пройдет в онлайн-формате

Почтить память героя Великой Отечественной войны туляки смогут на сайте проекта Фото: Алексей ФОКИН

В 2021 году из-за коронавирусных ограничений шествие Бессмертного полка вновь пройдет онлайн. Почтить память героя Великой Отечественной войны туляки смогут на сайте проекта.

В этот раз онлайн-шествия в каждом регионе России, а также и для участников из других стран, пройдут отдельными трансляциями. Они начнутся 9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени.

Для того, чтобы фотографии ветеранов включили в трансляцию и приняли участие в виртуальном шествии, до 7 мая 2021 года нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк».

Организаторы также отмечают, что участников акции заранее оповестят о времени прохождения их Героя в строю «Бессмертного полка». Кроме этого, можно будет поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.