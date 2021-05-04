«Академия Михайлова» будет выступать в Высшей хоккейной лиге Фото: материалы пресс-служб

Возглавит ее специалист с большим опытом Алексей Ждахин, известный по работе в таких клубах как «Спутник», «Ермак», «Югра», «Торпедо». Генеральным менеджером будет Юрий Кузнецов, дважды выводивший тульского команду в плей-офф НМХЛ.

Достигнута договоренность с нижегородским «Торпедо», который поможет новой команде на первом этапе с кадрами - в «Академии Михайлова» будут играть хоккеисты, не закрепившиеся в КХЛ. Предполагается, что за "академиков" смогут выступать до 10 хоккеистов, не проходящих в основной состав нижегородского клуба.