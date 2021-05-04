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Общество4 мая 2021 9:51

В День Победы на параде будут присутствовать ветераны Великой Отечественной

Ветеранов будут сопровождать медики, число зрителей будет ограничено
Игорь КОПЫТОВ
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В День Победы на параде будут присутствовать ветераны Великой Отечественной

В День Победы на параде будут присутствовать ветераны Великой Отечественной

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области внесены уточнения в порядок проведения праздничных мероприятий в День Победы. Разрешено присутствие ветеранов на трибунах главной городской площади при проведении праздничного парада.

Вместе с тем, все участники и зрители торжественных мероприятий должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Полиция и Росгвардия бует иметь право ограничивать доступ зрителей на мероприятие в случае превышения допустимой заполняемости.