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Спорт3 мая 2021 18:48

Тульский «Арсенал» упустил победу на домашнем поле

На матче также фанаты устроили беспорядки
Елена Иргиз
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Тульский «Арсенал» упустил победу на домашнем поле

Тульский «Арсенал» упустил победу на домашнем поле

Московский «Спартак» победил тульский «Арсенал» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости выиграли в Туле со счетом 2:1, доведя дело до победы во втором тайме.

Счет в матче открыли гости на 21 минуте матча. Сравнять счет оружейникам помогло чистое везение: в конце первого тайма защитник москвичей срезал мяч в свои ворота. А во второй части матча гости вышли вперед точным ударом Джордана Ларссона на 76 минуте и остались лидерами до финального свистка.

Матч прошел жестко: фанаты обеих команд устроили беспорядки. Они оказались на соседних секторах и стали вырывать кресла с трибун и бросаться ими. Также бросали файеры.