В Туле автостанцию «Заречье» выставили на продажу на сайте объявлений

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В Туле продается закрытая автостанция «Заречье». Такая информация появилась на сайте бесплатных объявлений. Вместе со зданием продается и земельный участок, на котором оно находится. Цена - 40 000 000 рублей.

Сообщается, что площадь участка 6441 кв м, площадь здания - 344,9 кв м. Здание оборудовано электричеством, в нем есть отопление, водоснабжение и канализация.

Напомним, что автостанция «Заречье» закрылась 16 января. Маршруты, ранее приходящие на нее, перераспределили на новые станции - Северную и Восточную. Часть автобусов стала отходить от некоторых остановок города.