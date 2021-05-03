В Курске появился мурал, посвященный Валерию Легасову

Работа выполнена московской арт-группой «Zuck Club»

Телеграм-канал «Архитектурные излишества» опубликовал фото необычного мурала в Курске. На нем изображен академик Легасов, родившийся в Тульской области. Как сообщают авторы канала, работа выполнена московской арт-группой «Zuck Club».

Отметим, что Валерий Легасов родился 1 сентября 1936 года в Туле в семье служащих. Во время войны и первые годы после нее семья Легасовых жила в Курске - там Легасов с 1944 по 1949 год учился в одной из городских школ. После Легасовы переехали в Москву, где Валерий закончил школу с золотой медалью.

В дальнейшем стал химиком-ядерщиком, профессором Курчатовского института. Больше всего Валерий Легасов известен как глава комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.