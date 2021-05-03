У тулячки в ночном кафе украли телефон Фото: Алексей ФОКИН

У тулячки в ночном кафе украли телефон. Женщина сразу обратилась в полицию.

По предварительной информации, это случилось в ночь на 2 мая в одном из городских кафе. 50-летняя тулячка оставила на столике телефон без присмотра. Заметив, что женщина отвлеклась, 44-летний посетитель того же кафе забрал ее телефон стоимостью в 12 500 рублей. Когда женщина обнаружила, что ее вещь украли, она обратилась в полицию. Злоумышленника нашли по записям камер видеонаблюдения.

Мужчину задержали, телефон оказался при нем. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Теперь жителю Тулы может грозить тюремный срок.