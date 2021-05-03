Кто проследит за порядком в Туле 3 мая Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят предствители городской администрации на случай чрезвычайных ситуаций.

Так, сегодня, 3 мая, за порядком следит заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров.

По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).