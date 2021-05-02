Как в Туле пройдет День Победы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается подготовка к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. К празднованию Дня Победы активно готовятся добровольцы, сформирован корпус «Волонтеров Победы», который насчитывает уже 1572 участника. Уже сейчас волонтеры и юнармейцы принимают участие в акциях по сохранению и благоустройству 778 воинских захоронений, мемориальных комплексов и обелисков. Продолжают свою работу поисковые отряды. В ближайшее время планируется захоронение останков воинов и открытие мемориального комплекса в поселке Пронь Кимовского района.

С 1 мая стартовала ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздадут символ праздника Победы на улицах, промышленных предприятиях, спортивных учреждениях, а также вручить ветеранам при поздравлении. Всего планируется раздать более 120 000 Георгиевских ленточек.

9 Мая в 10:00 на площади Ленина пройдет парад Победы: торжественным маршем пройдут парадные расчеты, а механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

В этот же день на площади Победы с 12:00 будут звучать песни военных лет, с 16:00 до 19:00 будет работать «Фронтовая концертная бригада».

На Казанской набережной с 12:00 до 22:00 будут звучать стихи, песни Победы, выступят творческие коллективы и исполнители.

В 19:00 на площади Ленина, площади Победы и Казанской набережной состоятся прямые трансляции Всероссийской минуты молчания. После чего на площади Ленина пройдут молодежные танцевальные акции.

9 мая с 21:00 до 22:00 у мемориала «Защитникам неба Отечества» волонтеры зажгут электронные свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Мероприятие завершится фейерверком и лазерным шоу.

Кульминацией Дня Победы станут праздничный салют и высотный фейерверк.

В рамках празднования в регионе пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям, акции «Солдатская каша», «Кинобеседка», «Читаем о войне», «Созвездие для победителей» и другие. Продолжается наполнение сайта «Живи и помни».

Во всех муниципальных кинотеатрах пройду бесплатные кинопоказы исторической военной драмы «Зоя». В музеях региона будут работать тематические выставки, в театрах кукол и юного зрителя представят спектакли «Саша Чекалин» и «Ястребок». Студенты колледжа культуры и искусства организуют выездную концертную программу «Победа остается молодой».

К сожалению, «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области в этом году пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других регионов области будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны, которые школьники прислали на сайт moypolk.ru.

На радиостанциях FM-диапазона с 11 часов начнется марафон Победы: прозвучат песни, которые жители области присылали для парадного шествия Полка. Будут прочитаны солдатские письма, которые были получены в рамках второго этапа проекта «Солдатские письма. Читаем вместе». Также будут зачитаны истории и воспоминания о земляках, которые ковали Победу на фронте или в тылу. В ЦПКиО имени П.П. Белоусова и на территории других общественных пространств прозвучат военные песни, исполненные жителями области.

Кроме того, в этом году пройдут: