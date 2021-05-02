Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы и области с Пасхой Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы и области и священнослужителей с Пасхой.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что этот светлый праздник олицетворяет торжество жизни, наполняет сердца радостью и верой в самое лучшее.

«Пусть он дарит всем нам хорошее настроение, вдохновляет на благие помыслы и поступки. Будьте милосердны друг к другу, берегите своих родных и близких, окружайте их заботой и теплотой», - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор также пожелал всем жителям и гостям региона здоровья, благополучия, счастья и добра.