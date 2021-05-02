В Кимовске сотрудник полиции обманул эмигранта и лишился звания Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовске сотрудник полиции обманул эмигранта и лишился звания. Приговор по уголовному делу вынес местный городской суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 6 декабря 2020 года ночью сотрудник полиции «Епифанский» МО МВД России «Кимовский» Э. был на дежурстве. В это время в полицию поступило сообщение о происшествие. Он прибыл на место случившегося на улицу Лермонтова в Кимовске, где встретил иностранного гражданина, у которого закончился срок временного пребывания на территории России еще в мае 2020 года.

Обвиняемый знал, что на время пандемии коронавируса разрешается нахождение иностранных граждан в стране даже с просроченными документами, тем не менее, решил воспользоваться ситуацией. Он задержал мужчину и доставил в отделение, где убедил перевести ему 2500 рублей за то, чтобы не выдворять иностранного гражданина за пределы страны. Мужчина согласился и перевел полицейскому требуемую сумму.

Суд признал гражданина Э. виновным и назначил ему штраф в 145 000 рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Также гражданина Э. лишили звания майор полиции.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Приговор в законную силу не вступил.