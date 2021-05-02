В Казахстане пенсионер сдал в полицию тульское ружье XIX века

Старинное ружье в хорошем состоянии и из него можно стрелять.

62-летний житель Казахстана сдал в полицию оружие ХIХ века, сообщает местное издание Tengrinews. По оценке специалистов, старинное ружье в хорошем состоянии и из него можно стрелять.

Эксперты также определили тип оружия. Это оказалось гладкоствольное, двуствольное, шомпольное (дульнозарядное), курковое, охотничье ружье 13-го калибра образца 1889 года. Его изготовил мастер Н. Кураков на Тульском оружейном заводе. Несмотря на солидный возраст, оба его ствола в рабочем состоянии.

По словам владельца ружья, оружие он нашел в кладовке своей матери, когда перебирал вещи после ее смерти. За то, что мужчина отнес оружие в полицию, он получит 60 000 тенге (почти 400 000 рублей), так как в Казахстане проходит акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.