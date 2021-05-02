В Тульской области 73 человека покусали клещи за последнюю неделю

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За прошедшую неделю с 26 апреля по 2 мая в Тульской области за медицинской помощью в связи с клещами обратились 72 человека. 18 из них - дети, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Больше всего случаев выявления клещей - у жителей Тулы - 47. 18 человек укусили клещи в Алексине, шестерых - в Новомосковске, пятерых - в Плавском и Ясногорском районах, четверых в Ефремове, Киреевском, Узловском, Щекинском, Кимовском и Суворовском районах, троих в Заокском районе, двоих в Донском, Веневском и Одоевском районах, и по одному в Дубенском и Чернском районах. Кроме того, три клеща обнаружили при поездке в Калужскую область, а одного привезли из Ставропольского края.

Чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях, дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, в парках, при посещении кладбища.

Также в этот период лаборатории исследовали 73 клеща. В шести случаях нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, еще в двух - гранулоцитарного анаплазмоза человека.