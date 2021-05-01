Дополнительные автобусы в Туле пустят до кладбищ на Пасху Фото: Алексей ФОКИН

2 мая в Туле с 06:30 до 16:00 пустят 33 дополнительных автобуса «экспресс» и «полуэкспресс» до Смоленского кладбища.

Так, 2 единицы добавят на маршрут № 13 «Московский вокзал - Смоленское кладбище», 3 - на № 11 «Московский вокзал - Смоленское кладбище», 4 - на № 24 «Гостиница «Тула» - Смоленское кладбище», 3 — на №11 «Площадь Восстания – Смоленское кладбище, 1 – на №1 «Площадь Восстания – Смоленское кладбище», 2- на №12 «Стадион «Металлург» - Смоленское кладбище», 3- на № 16 «Стадион «Металлург» - Смоленское кладбище, 3 - на № 26 «Трампарк - Смоленское кладбище», 4- на № 28 «Цирк - Смоленское кладбище», 2- на № 13А «Московский вокзал - Смоленское кладбище», 4 - на №1 «Горельские Выселки - Смоленское кладбище», 1- на №28 «Косая Гора (улица Дронова) – Косогорское кладбище – деревня Рвы», 1 - на маршрут № 40 «Деревня Бежка – Кладбище в селе Частое – село Частое».

Кроме этого, 1 мая, количество автобусов в направлении Смоленского кладбища, также будет увеличено.