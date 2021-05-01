В Тульской области обнаружено место Судбищенской битвы Фото: материалы пресс-служб

Специалисты Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и института археологии РАН обнаружили следы Судбищенской битвы – сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. Место, в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей было локализовано благодаря взаимодействию археологов двух ведущих научных организаций и неравнодушных любителей истории.

Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков. О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX – начала XX века. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было локализовано до сих пор. Теперь этот пробел в истории устранен.