Тимур Бекмамбетов представил свой новый фильм в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В основу сюжета фильма легла реальная история Героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Летом 1944 года он попал в плен к фашистам и оказался перед тяжелым выбором — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбрал третье — побег. 30 апреля 2021 года режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов провел встречу со зрителями после кинопоказа.

Режиссер признался, что в процессе работы над «Девятаевым» много разговаривал с сыном героя, Александром Михайловичем, который помогал, что-то советовал, приезжал на съемки.