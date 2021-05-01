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Общество1 мая 2021 12:58

На майские праздники Тульский экзотариум меняет режим работы

Все десять выходных он будет работать по летнему расписанию
Игорь КОПЫТОВ
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На майские праздники Тульский экзотариум меняет режим работы

На майские праздники Тульский экзотариум меняет режим работы

Фото: материалы пресс-служб

Посетителей новой экспозиции в здании на территории Центрального парка ждут с 10.00 до 20.00 ежедневно, без выходных.

Напомним, что сейчас, кроме основной, здесь открылась выставка «Окрасы Африки», в рамках которой можно увидеть более 30 фотографий представителей фауны этого удивительного материка: таинственных змей, ярких турако, забавного карликового бегемота, пятнистого леопарда и многих других.

К каждой фотографии прилагается карта цветов, из которых образуется окрас. Также посетители смогут рассмотреть энтомологическую коллекцию с африканскими насекомыми, выползок одной из самых красивых змей этого континента – габонской гадюки, познакомиться с природой некоторых заповедных мест данного региона, проверить себя на знание окрасов животных.