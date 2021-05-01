Две жительницы Тульской области прикинулись «чернобыльцами» Фото: Алексей ФОКИН

Региональным следкомом завершено расследование двух уголовных дел в отношении 57-летней и 43-летней жительниц Тепло-Огаревского района. Они обвиняются мошенничестве при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

По данным следствия, в 2019 и 2020 годах злоумышленницы дважды направляли в органы социальной защиты населения неверную информацию о своем пребывании в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, предоставляемом за работу на территории зоны радиоактивного загрязнения. На основании этих данных им была выплачена компенсация за этот отпуск, хотя фактически женщины в это вермя работали и получали зарплату. Сумма компенсаций составила более 40 тысяч рублей у одной обвиняемой, и более 30 тысяч рублей – у второй.

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Причиненный ущерб обвиняемыми возмещен.