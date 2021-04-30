В Тульской области за незаконную тонировку оштрафовали более тысячи водителей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 19 по 28 апреля прошла акция «Тонировка», направленная на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых, не соответствует требованиям технического регламента.

Инспекторами ГИБДД к административной ответственности привлечены 1145 водителей транспортных средств, 249 водителям выдано требование о необходимости привести стекла в порядок. При этом 896 водителей смогли самостоятельно устранить нарушение на месте.