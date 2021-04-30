В Туле вынесен приговор чиновнику-взяточнику Фото: Алексей ФОКИН

Следствием и судом установлено, что в период с осени 2020 по январь 2021 года инженер одного из муниципальных учреждений получал взятки от организации-подрядчика за беспрепятственную приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий. За несколько месяцев набралось 35 тысяч рублей. По окончанию работ он намеревался получить 15 тысяч. Но не успел.

Приговором суда по ч. 2 ст. 290 УК РФ злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере миллион триста тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными функциями, в течение двух лет.