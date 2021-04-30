Дело «пролетарского» убийцы отправлено в тульский суд Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года у одного из домов на улице Патронная города Тулы находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время ссоры нанес несколько ударов ножом в шею и в спину ранее ему не знакомому мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В преступлении обвиняется 34-летний житель Тулы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый находится под стражей.