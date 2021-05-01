Куда тулякам обращаться в случае коммунальных аварий на майских праздниках
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Телефоны диспетчерских служб ресурсно-сберегающих организаций:
МКП «Тулагорсвет» - 36-42-75,
АО «Тулатеплосеть» - 42-53-23, 42-53-21,
АО «Тулагорводоканал» - 42-53-34, 42-53-26,
АО «Тульские городские электрические сети» - 74-93-50; 8-800-700-51-16,
филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и
Ленинский участки) - 33-66-12; 8-800-50-50-115,
АО «Тулагоргаз» - 04, 104, 004,
АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04,
ЕДДС г. Тула – 47-20-37, 1391 (короткий номер - с городского телефона).
Также дежурные аварийные бригады будут сформированы при управляющих компаниях. Номера их «горячих» линий опубликованы на сайте администрации города.