Куда тулякам обращаться в случае коммунальных аварий на майских праздниках Фото: Игорь КОПЫТОВ

Телефоны диспетчерских служб ресурсно-сберегающих организаций:

МКП «Тулагорсвет» - 36-42-75,

АО «Тулатеплосеть» - 42-53-23, 42-53-21,

АО «Тулагорводоканал» - 42-53-34, 42-53-26,

АО «Тульские городские электрические сети» - 74-93-50; 8-800-700-51-16,

филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и

Ленинский участки) - 33-66-12; 8-800-50-50-115,

АО «Тулагоргаз» - 04, 104, 004,

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90, 23-04-04,

ЕДДС г. Тула – 47-20-37, 1391 (короткий номер - с городского телефона).

Также дежурные аварийные бригады будут сформированы при управляющих компаниях. Номера их «горячих» линий опубликованы на сайте администрации города.