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Общество30 апреля 2021 14:19

На дорогах Тульской области объявлена облава на нетрезвых водителей

На майские праздники Госавтоинспекция переходит на усиленный вариант несения службы
Игорь КОПЫТОВ
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На дорогах Тульской области объявлена облава на нетрезвых водителей

На дорогах Тульской области объявлена облава на нетрезвых водителей

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 по 10 мая для несения службы будет привлечен максимум личного состава. Цель - пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выездам на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.