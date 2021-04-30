На дорогах Тульской области объявлена облава на нетрезвых водителей Фото: Алексей ФОКИН

С 1 по 10 мая для несения службы будет привлечен максимум личного состава. Цель - пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выездам на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.