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Общество30 апреля 2021 13:17

Жительница Тульской области сначала помогла с переездом, а потом обворовала

В Кимовске установили подозреваемую в совершении кражи
Игорь КОПЫТОВ
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Жительница Тульской области сначала помогла с переездом, а потом обворовала

Жительница Тульской области сначала помогла с переездом, а потом обворовала

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленница вначале помогала жителям квартиры с переездом, а затем, зная, что внутри точно никого нет, проникла туда, отжав дверь. Несмотря на то, что в пустующем помещении уже практически не оставалось мебели, оно по-прежнему запиралось на замок, а внутри оставалась часть вещей. Так что добычей женщины стали люстра, репродукции картин и настенные часы. Предполагается, что все похищенное злоумышленница планировала сбыть.

Обнаружившие кражу хозяева обратилась в полицию. В кратчайшие сроки правоохранители выяснили личность и задержали 38-летнюю подозреваемую.