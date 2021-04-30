Жительница Тульской области сначала помогла с переездом, а потом обворовала Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, злоумышленница вначале помогала жителям квартиры с переездом, а затем, зная, что внутри точно никого нет, проникла туда, отжав дверь. Несмотря на то, что в пустующем помещении уже практически не оставалось мебели, оно по-прежнему запиралось на замок, а внутри оставалась часть вещей. Так что добычей женщины стали люстра, репродукции картин и настенные часы. Предполагается, что все похищенное злоумышленница планировала сбыть.

Обнаружившие кражу хозяева обратилась в полицию. В кратчайшие сроки правоохранители выяснили личность и задержали 38-летнюю подозреваемую.