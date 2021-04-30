На День Победы в Туле пройдет автопробег Фото: Алексей ФОКИН

9 мая в Туле состоится автопробег с участием 34 единиц специальной автомобильной техники. Колонна проедет по городу от Щегловской Засеки через улицы Кирова, Ложевую, Рязанскую, проспект Ленина, Щекинское шоссе к мемориальному комплексу «Памяти героев-энергетиков».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а также движение всех видов транспортных средств с 6 вечера 8 мая до 9 утра 9 мая по ул. Льва Толстого в поселке Менделеевский, с 6 до 9 утра 9 мая на парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 9 по Щекинскому шоссе, на проезжей части в районе мемориального комплекса на участке от Щекинского шоссе до ул. Льва Толстого.