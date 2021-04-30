В Тульской области женщина подарила сожителю чужой телефон Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в октябре прошлого года жительница поселка Одоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего сожителя, вырвала из рук своей знакомой, заглянувшей в гости, мобильный телефон. На требования женщины вернуть отобранное, та не отреагировала и мобильник оставила себе. Позднее она подарила телефон своему сожителю.

Но куролесить в нетрезвом виде жительница Одоева не прекратила. Месяц спустя, находясь на улице К. Маркса, ей сделал замечание сотрудник полиции, за что заработал ответ нецензурной бранью. Плюс ко всему женщина нанесла ему несколько ударов по ноге.

Теперь в ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 (грабеж), ч.1 ст.318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 (публичное оскорбление представителя власти) УК РФ.