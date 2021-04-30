Тульскую область, возможно, объединят с Рязанской и Калужской

При этом подчеркивается, что не все субъекты Федерации можно объединять с другими в целях укрупнения регионов, в том числе из-за исторических и политических особенностей. Однако некоторые регионы в результате объединения могли бы стать «мощным экономическим субъектом».

«К примеру, Тула, Рязань и Калуга точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом. Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т.п.», — написал депутат.

В начале 2000-х годов в России уже проходил процесс объединения регионов. В результате их число сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.