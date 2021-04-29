Больше 56 килограммов синтетических наркотиков изъяли у двух наркоторговцевв Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в феврале 2019 года два жителя Московской области организовали нарколабораторию на территории Алексинского района. В дальнейшем свою продукцию гости из столицы продавали через интернет.

В ходе задержания из незаконного оборота было изъято более 56 килограммов синтетических наркотических средств и 2 литра прекурсоров запрещенных веществ. Наркоторговцы приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.