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Общество29 апреля 2021 17:48

Больше 56 килограммов синтетических наркотиков изъяли у двух наркоторговцевв Тульской области

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции
Игорь КОПЫТОВ
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Больше 56 килограммов синтетических наркотиков изъяли у двух наркоторговцевв Тульской области

Больше 56 килограммов синтетических наркотиков изъяли у двух наркоторговцевв Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в феврале 2019 года два жителя Московской области организовали нарколабораторию на территории Алексинского района. В дальнейшем свою продукцию гости из столицы продавали через интернет.

В ходе задержания из незаконного оборота было изъято более 56 килограммов синтетических наркотических средств и 2 литра прекурсоров запрещенных веществ. Наркоторговцы приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.