Мальчишка загулял после школы в Тульской области: полиция была поднята на ноги Фото: Алексей ФОКИН

В полицию обратилась встревоженная мать, сообщившая, что ее 11-летний сын не вернулся домой после школы в Северо-Задонске. Незамедлительно были сформированы поисковые группы, информация о школьнике с его приметами была направлена всем уличным нарядам органов внутренних дел. Отрабатывались версия как нахождения мальчика на территории города, так и за его пределами.

При проверке улиц и скверов в Северо-Задонске ребенок был обнаружен. По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью не было. Сейчас выясняются причины, по которым он не пошел из школы домой.