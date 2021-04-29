Молодежка тульского «Арсенала» победила в Егорьевске Фото: материалы пресс-служб

Так, футболисты «Арсенала-м» уверенно победили егорьевский «УОР №5» со счетом 3:1. У оружейников отличились Никита Приходной (4), Егор Тузиков (22) и Кирилл Шехов (77).

За команду туляков играли: Мухин, Суханов, Ломакин, Глойдман, Кайнов (Макаров, 90), Хабибов (Баныкин, 77), Майсиев (Старовойтов, 89), Тузиков (Уридия, 81), Конев (Лейбин, 33), Стрельчук (Поляков, 79), Приходной (Шехов, 63).

5 мая в 24-м туре подопечные Николая Ковардаева сыграют так же на выезде с «Химками-м».