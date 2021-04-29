В ДТП в Тульской области пострадали три человека Фото: материалы пресс-служб

28 апреля днем на 247 километре автодороги М-2 «Крым» на территории Плавского района, «Lada Priora» под управлением 23-летнего молодого человека, выезжая на основную дорогу, столкнулась с грузовым «КАМАЗом», под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали все, кто находились в легковушке - сам водитель, который отделался легкими травмами, а также две его госпитализированные пассажирки - женщины 47 и 50 лет.