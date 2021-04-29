Представившись соцработницей, мошенница в Туле обокрала пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН

Встретив на улице престарелую женщину, идущую из магазина, женщина предложила вначале помочь донести сумку с покупками. Попав в квартиру, она сообщила, что является работником социальной службы и предложила оформить услугу по оказанию постоянной помощи на дому, добившись того, что пенсионерка ушла в другую комнату в поисках документов, воровка забрала деньги из кошелька.

Ущерб, нанесенный 83-летней местной жительнице, составил 50 тысяч рублей. Вскоре 23-летнюю неработающую подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В полиции выясняют возможную причастность представительницы цыганского этноса к другим подобным случаям.