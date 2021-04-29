Тульскую чиновницу уволили за сокрытие сведений о доходах мужа Фото: Алексей ФОКИН

При проверке региональной прокуратурой установлено, что руководитель одного из муниципальных учреждений Тулы год предоставила неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своего супруга за 2019. Так, в частности, в декларации не были указаны сведения о недвижимости и о полученном доходе от коммерческих организаций на сумму более 180 тысяч рублей.Сама чиновница указала доход в 887059 рублей, а также задекларировала две квартиры.

В результате женщину уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия.