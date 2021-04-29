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Общество29 апреля 2021 12:10

В Туле возбуждено уголовное дело на Тульский перинатальный центр

Причиной послужило видеообращение нескольких женщин, которые сообщали о смерти трех детей из-за действий врачей медучреждения
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле возбуждено уголовное дело на Тульский перинатальный центр

В Туле возбуждено уголовное дело на Тульский перинатальный центр

Фото: Алексей ФОКИН

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по итогам проверки, проведенной в Тульском областном перинатальном центре после поступивших жалоб о низком качестве оказываемых услуг 2017 по 2021 годы.

Ранее, в начале апреля тульские следователи организовали проверку работы Тульского областного перинатального центра на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность.

Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции.