В Туле возбуждено уголовное дело на Тульский перинатальный центр Фото: Алексей ФОКИН

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по итогам проверки, проведенной в Тульском областном перинатальном центре после поступивших жалоб о низком качестве оказываемых услуг 2017 по 2021 годы.

Ранее, в начале апреля тульские следователи организовали проверку работы Тульского областного перинатального центра на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность.

Гражданские дела по искам этих заявительниц к Тульскому областному перинатальному центру находятся на рассмотрении в судебной инстанции.