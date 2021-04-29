На Пасху в Туле будет ограничено движение и стоянка личного транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Так, 2 мая с полуночи до 16.30 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет» (9-й км).

С 05.00 до 16.30 будет ограничено движение для личного транспорта по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет».

С 08.00 до 15.00 запрещены остановка и стоянка по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.