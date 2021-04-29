Туляки готовы доплачивать за пакеты ТВ-каналов с документальным кино и спортом Фото: материалы пресс-служб

Более 45% от общего числа дополнительных подключений приходится именно на этот пакет. AMEDIA Premium включает HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, BBC и предоставляет доступ к заруюежным сериалам, авторскому и документальному кино.

На втором по популярности месте – пакет ТВ-каналов «Матч! Премьер». Каждое четвертое оформление платной подписки пришлось на этот спортивный канал. Мужскую аудиторию тульских телезрителей привлекают прямые трансляции футбольных матчей, дерби футбольных клубов, анализы игр с ведущими спортсменами.

Четверть всех пользователей платных сервисов выбирали для дополнительного просмотра пакет ТВ-каналов «Настрой кино». Он включает три телеканала - «Кинопремьера», «Кинохит» и «Киносемья». Пакет ориентирован на семейную аудиторию и предлагает разножанровые киноподборки.

Как отметили в компании, — «По оценкам «ТМТ Консалтинг» в 2021 году россияне стойко придерживаются своих привычек – в регионах растет количество подписчиков платного телевидения. Эта тенденция характерна и для Тульской области. Несмотря на то, что в ТВ-тарифах МТС предоставляется не менее 180 каналов, туляки расширают программы за счет подключения дополнительных тв-пакетов, которые выбирают исходя из своих интересов или хобби. Для компании это ценная информация, которая помогает формировать востребованные предложения для абонентов или усиливать бонусную составляющую тарифных планов. Например, абонентам пакетных тарифов, включающих домашние телеком-услуги, уникальный контент онлайн-кинотеатра KION доступен бесплатно».