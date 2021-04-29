Краткое знакомство в тульском баре закончилось смертью Фото: Алексей ФОКИН

Утром 19 сентября 2020 года у одного из баров на улице Советская города Тулы в ходе конфликта 32-летний мужчина нанес несколько ударов рукой по голове 48-летнему потерпевшему, с которым он перед тем познакомился в том самом питейном заведении. Но этого хватило - от полученных повреждений мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 1,5 года по статье о причинении смерти по неосторжности. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.