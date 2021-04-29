29 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Они связаны с проведением работ по обслуживанию сетей, выправкой опор и другими техническими вопросами.

До 12:00 - пер. Бухоновский, 10, 11, 8, 10-а; ул. Тургеневская, 18; пр-т Ленина, 25; ул. Советская, 66 (ост. Табло)

До 14:00 - Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8; пр-т Ленина, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31

До 16:00 - пр-т Ленина, 28; пер. Центральный, 7, 9; пер. Учётный, 2; Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 10-26 (чётн.), 9, 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.); 2-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-в, 2-а, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Оборонная, 89, 93, 93-а; ул. Новомосковская, 1, 3, 5; д. Малёвка, 104-а; пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10; Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4, 6, 8; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а; ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.); ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.); ул. Верещагина, 24-а, 23-53 (нечётн.), 26-54 (чётн.); ул. Щепкина, 25-53 (нечётн.).

До 18:00 - ул. Мира, 15-а, 15-б; ул. Тульского Рабочего полка, 100-б.

До 19:00 - Новомосковское ш., 6.