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Общество29 апреля 2021 9:47

29 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение

Тулагоргаз оповещает о плановых ограничениях подачи «голубого топлива»
Игорь КОПЫТОВ
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28 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение

28 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на ул. Металлургов, 56, в подъезде № 3, а также в поселке Горелки на Гарнизонном проезде, 2в, подъезд № 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.