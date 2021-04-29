29 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение

28 апреля в Туле в нескольких домах отключат газоснабжение Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования временно приостановят газоснабжение с 10.00 до 17.00 на ул. Металлургов, 56, в подъезде № 3, а также в поселке Горелки на Гарнизонном проезде, 2в, подъезд № 4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.