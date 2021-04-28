В Тульской области заключена под стражу мать двух погибших при пожаре детей Фото: материалы пресс-служб

Напомним, утром 25 апреля при пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого города Кимовск погибли двое детей шести и четырех лет.

Установлено, что 25 апреля около часа ночи 34–летняя мать несовершеннолетних покинула квартиру, оставив детей дома одних и заперев входную дверь на ключ. Около половины седьмого утра в квартире произошел пожар, в результате которого дети получили отравление угарным газом и скончались.

Первоначально женщина поясняла, что во время возгорания находилась дома и спала, однако в ходе следственных действий получены данные, что данная информация - ложь.

Теперь ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.