Как медучреждения, почта и ресурсники в Туле будут работать на праздниках Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, учреждения здравоохранения с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут работать по графику воскресенья - прием будут вести только дежурные врачи. А с 4 по 7 мая будет осуществляться полноценный прием всех специалистов.

1 и 9 мая будут выходными во всех почтовых отделениях, а 30 апреля и 8 мая завершат работу на час раньше. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику, 3 мая - по графику субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья, а с 4 по 7 мая - в обычном режиме. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

По аналогии с новогодними праздниками все ресурсоснабжающие организации будут работать в штатном режиме. Кроме того, предприятия торговли и сферы бытовых услуг также не поменяют расписания.