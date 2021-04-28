В Тульской области сточные воды отравили почву сельхозугодий Фото: материалы пресс-служб

Загрязнение почвы опасными сточными водами в Тепло-Огаревском районе расследуют региональные следователи, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, с 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Управляющее предприятие» получило в аренду комплекс очистных сооружений в поселке Теплое Тепло-Огаревского района для обустройства системы канализации, в частности, для вывоза сточных вод и отходов.

Во время эксплуатации были допущены нарушения при обращении с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, от чего загрязнился участок земли сельскохозяйственного назначения: в него попали сточные воды с потенциально опасными микробиологическими организмами.

Таким образом организация нанесла почве вред более, чем на 33 миллиона рублей. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».