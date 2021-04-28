Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом. Полиция задержала злоумышленника.

По предварительной информации, некий злоумышленник увидел старый автомобиль «Форд» 1985-го года выпуска в незапертом гараже. Задумав сдать транспортное средство на металлолом, он подъехал к чужому гаражу на автопогрузчике, поместил туда транспортное средство и повез к пункту приема металла.

В пути его заметили сотрудники ДПС и остановили. При проверке документов выяснилось, что 39-летний ранее судимый местный житель увез автомобиль незаконно.

Злоумышленника арестовали, сейчас полиция выясняет все обстоятельства кражи.