Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом. Полиция задержала злоумышленника.
По предварительной информации, некий злоумышленник увидел старый автомобиль «Форд» 1985-го года выпуска в незапертом гараже. Задумав сдать транспортное средство на металлолом, он подъехал к чужому гаражу на автопогрузчике, поместил туда транспортное средство и повез к пункту приема металла.
В пути его заметили сотрудники ДПС и остановили. При проверке документов выяснилось, что 39-летний ранее судимый местный житель увез автомобиль незаконно.
Злоумышленника арестовали, сейчас полиция выясняет все обстоятельства кражи.