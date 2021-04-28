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Происшествия28 апреля 2021 15:27

Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом

Машину он собирался сдать на металлолом
Елена Иргиз
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Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом

Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы попытался украсть раритетный автомобиль необычным способом. Полиция задержала злоумышленника.

По предварительной информации, некий злоумышленник увидел старый автомобиль «Форд» 1985-го года выпуска в незапертом гараже. Задумав сдать транспортное средство на металлолом, он подъехал к чужому гаражу на автопогрузчике, поместил туда транспортное средство и повез к пункту приема металла.

В пути его заметили сотрудники ДПС и остановили. При проверке документов выяснилось, что 39-летний ранее судимый местный житель увез автомобиль незаконно.

Злоумышленника арестовали, сейчас полиция выясняет все обстоятельства кражи.

ЧП