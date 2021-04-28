В Щекине росгвардейцы задержали магазинного вора

В Щекине росгвардейцы задержали магазинного вора. Сообщение на пульт централизованной охраны поступило из сетевого магазина на улице Советской.

Сотрудник магазина рассказал, что некто неизвестный ранее уже не раз воровал товар из этого магазина, но с поличным пока не попадался. Его видели только на записях камер видеонаблюдения.

Теперь же злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мужчина. Сейчас он находится в полиции, проверяется его причастность к другим подобным преступлениям в Тульской области.