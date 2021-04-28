Тульские поисковики нашли останки двух солдат Вермахта

Поисковое объединение «Дедославль»

Тульские поисковики объединения Дедославль нашли останки двух солдат Вермахта. Разведовательные мероприятия проводились около поселка Шварцевский в Киреевском районе.

Здесь в ноябре-декабре 1941 года проходили бои Красной Армии с немецкими войсками. По словам местных жителей, где-то недалеко от поселка находится и братская могила, однако кто именно в ней похоронен - солдаты Вермахта или советские бойцы - было неизвестно.

Во время раскопок поисковики обнаружили останки двух солдат Вермахта - об этом свидетельствовала половинка так называемого "смертного жетона" с указанием полка - 69 пехотный полк 3 танковой дивизии, а также нательные пуговицы и фрагменты фурнитуры.

Предположительно, солдаты погибли в середине декабря 1941 года. По рассказам местных жителей, немцы отступали очень быстро, так что у них не было времени похоронить своих солдат. Тела были брошены, и лишь весной 1942 года их обмотали проволокой, стянули на край оврага, а потом закопали.

В дальнейшем останки солдат Вермахта передадут официальным представителям Фольксбунда для дальнейшего перезахоронения в Курской области.